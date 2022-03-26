«Не делайте так, иначе попадете кому-нибудь в горло». Роддик снял видео с советами, как безопаснее бросать ракетку и выбивать мячи

опубликовал видео под названием «Как бросать ракетку/выбивать мяч от злости, не попадая в неприятности».

«За последний месяц было много спорных моментов: разбил ракетку о судейскую вышку в Мексике, чуть не попал ракеткой в болбоя. Пару лет назад на US Open Новак Джокович выбил мяч и, к сожалению, попал в горло судье.

Молодой Дженсон Бруксби, разумеется, совершил ошибку, бросив ракетку в сторону другого человека, что редко хорошо заканчивается. Поэтому я избавлю игроков от лишней драмы и научу, как бросать ракетку, не попадая в неприятности. За все срывы и вспышки гнева, которые я, к сожалению, устроил за свою карьеру, я получил одно очко штрафа, и это был максимум за всю мою карьеру.

Бросать ракетку лучше струнами вниз (показывает). Она никуда не улетит, вы никого не заденете, она приземлится в небольшом круге около четырех футов [122 см].

Когда выбиваете мяч от злости, делайте так (показывает). Он никого сильно не заденет. Не делайте так (показывает), иначе попадете кому-нибудь в горло».

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