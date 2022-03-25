Бруксби оштрафовали на очко за то, что он дважды за матч бросил ракетку. Во второй раз она отскочила в болбоя

обыграл Федерико Корию в первом круге «Мастерса» в Майами (6:3, 6:2, 6:3).

При счете 4:1 в решающем сете Бруксби вел 40:0 на своей подаче, но Кория отыгрался и заработал брейк-пойнт.

Бруксби, допустивший три ошибки подряд, бросил ракетку, и она отскочила в ноги болбою.

Американца оштрафовали на очко, так как это было его второе предупреждение. Он автоматически проиграл гейм. Первое предупреждение он тоже получил за брошенную ракетку.

Кория после гейма долго спорил с судьей Карлосом Бернардесом, что Бруксби нужно дисквалифицировать. Бернардес сказал, что инцидент не навредил болбою, поэтому нет основания для дисквалификации.

Кириос чуть не попал ракеткой в голову болбою. А еще ругался с другом Бена Стиллера и жаловался на везение Надаля

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