Джоковича могли отстранить от «Мастерса» в Париже за слишком позднее снятие с Индиан-Уэллс, но он выиграл апелляцию

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Новака Джоковича могли отстранить от «Мастерса» в Париже за слишком поздний отказ от участия в турнире в Индиан-Уэллсе, но он этого избежал, сообщает журналист Бен Ротенберг. Первая ракетка мира выиграл апелляцию.

«Я не знаю оснований, за счет которых Джокович успешно обжаловал свое наказание. ATP не сообщила, был ли он все-таки оштрафован за слишком поздний отказ от участия в Индиан-Уэллс. Он снялся уже после жеребьевки, хотя не мог въехать в страну», – написал Ротенберг.

Согласно правилам, игрок, слишком поздно снявшийся с основной сетки «Мастерса», должен быть оштрафован на очки и отстранен от участия в последующем «Мастерсе». Этим турниром должен быть тот, на котором игрок заработал наибольшее количество очков за предыдущие 12 месяцев. Джокович, напомним, чемпион парижского «Мастерса». В правилах отмечено, что штраф в случае со слишком поздним отказом налагается автоматически.

После этого ATP разослала игрокам письмо, в котором напомнила правила снятия с «Мастерсов».

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