«На данный момент я не могу въехать в США». Джокович – о «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами

сказал, что не сможет въехать в США и выступить на «Мастерсах». В марте запланированы турниры в Индиан-Уэллс и Майами, а для въезда в страну требуется вакцинация от коронавируса.

«На данный момент я не могу въехать в США. Так что я не смогу сыграть.

Но посмотрим, что будет дальше. Может быть, в ближайшие несколько недель ситуация изменится».

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