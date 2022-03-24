Халеп пропустит три недели из-за травмы бедра. Она не сыграет в Чарлстоне и Кубке БДК

объяснила, почему снялась перед вторым кругом турнира в Майами.

«Во время вчерашней тренировки в Майами я ощутила острую боль в левой ноге. У меня были проблемы с бедром начиная с полуфинала в Индиан-Уэллс, и я надеялась, что ситуация улучшится, но вчера вечером сходила на МРТ, и она, к сожалению, показала надрыв.

Моему телу нужно время на восстановление, и поэтому я пропущу три недели. Это значит, что мне пришлось принять очень сложное решение и сняться с Майами, Чарлстона и Кубка Федерации [Билли Джин Кинг].

Хотя мне очень жаль делиться такой новостью, я продолжаю верить в себя после отличного начала года и мотивирована сделать все, чтобы подготовиться к грунтовому сезону».

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