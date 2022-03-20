Рафаэль Надаль: «Физически чувствую себя хорошо. На этой неделе было много тяжелых сражений, но я все еще жив»

Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от финала турнира в Индиан-Уэллс против Тэйлора Фрица. Испанец поборется за 92-й титул в карьере.

«Мы разные. Не думаю, что наш предыдущий матч в Акапулько имеет какое-то значение (Надаль выиграл 6:3, 6:2 в финале-2020 – Sports.ru).

Я готов к матчу с сильным, уверенным в себе соперником. С начала сезона он показывает отличный теннис, так что будет непросто».

Также он рассказал, в каком состоянии подходит к финалу.

«Физически чувствую себя хорошо. Хотя я два матча подряд играл по три часа, я не сильно устал.

С учетом условий здесь я всегда чувствовал себя хорошо. Думаю, я никогда не проигрывал тут из-за физики или усталости. В принципе, я вполне здоров и мне не на что жаловаться.

Я наслаждаюсь моментом. На этой неделе было много тяжелых сражений, но я все еще жив».

Реакция Надаля – восторг. Он стал непробиваемым у сетки и выиграл 20-й матч подряд

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе