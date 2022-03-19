Швентек о победе над Халеп: «Мой самый сложный матч за две недели. Наверное, если бы я была зрителем, сказала бы, что самый захватывающий»

назвала полуфинал против своим самым сложным матчем в Индиан-Уэллс. Полька выиграла 7:6, 6:4.

«Это был самый сложный матч. Хотя [за две недели] я иногда проигрывала первый сет, оставалось ощущение, что я лучше контролирую ход матча.

Еще сейчас пришлось отыгрывать несколько брейков, так что, думаю, психологически это был самый сложный матч. Камбэк на тай-брейке, конечно, тоже отнял много сил (Швентек отыграла двойной сетбол – Sports.ru). Наверное, если бы я была зрителем, я бы сказала, что этот матч был самым захватывающим».

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