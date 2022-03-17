Ига Швентек: «Я стараюсь получать удовольствие от напряженных матчей, хочу, чтобы каждый был для меня уроком. Думаю, у Эш Барти такой подход»

рассказала о своем настрое на матчи после выхода в полуфинал турнира в Индиан-Уэллс. Она отдала один гейм .

«Мне было очень комфортно. Я стараюсь получать удовольствие и от напряженных матчей. Раньше, когда я нервничала, я не могла получать удовольствие. Но сейчас я больше концентрируюсь на поиске решений и хочу, чтобы каждый матч был для меня уроком.

Думаю, у такой подход. Когда матч очень напряженный, она воспринимает его как отличный опыт, потому что может найти решения, сосредоточиться на этом. Для нее это вызов. Я тоже стараюсь получать удовольствие от игры, когда счет довольно напряженный».

Теперь Швентек сыграет с Симоной Халеп. Румынка ведет в личных встречах 2:1.

«Сейчас она показывает хороший теннис, очень стабильна. Не знаю, сколько у нее было невынужденных [в четвертьфинале], но, наверное, меньше 10. Она в отличной форме. Это будет трудный матч – как и все против Симоны. Для меня это проверка. Я смогу оценить, насколько прибавила, потому что вижу, что мой теннис меняется».

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