Мария Саккари: «Швентек изменилась за последний год. Она играет очень агрессивно, меня это удивило»

высказалась о том, что сыграет в финале в Индиан-Уэллс с . Саккари ведет в личных встречах 3:1.

«Ига изменилась за последний год. Она играет очень, очень агрессивно, и меня очень удивила эта перемена, когда я играла с ней в Дохе.

Я ее очень уважаю, и она мне очень нравится, потому что она прекрасная девушка, очень приветливая, и всего, чего она добилась, она действительно заслуживает. Но, с другой стороны, я сейчас очень уверена в себе и в своей игре».

Замечательно рельефные плечи и огромная сила привели Саккари в топ-10. Хачанов говорил, что в зале она уделает многих парней

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