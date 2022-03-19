Мария Саккари: «Швентек изменилась за последний год. Она играет очень агрессивно, меня это удивило»

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Мария Саккари высказалась о том, что сыграет в финале в Индиан-Уэллс с Игой Швентек. Саккари ведет в личных встречах 3:1. 

«Ига изменилась за последний год. Она играет очень, очень агрессивно, и меня очень удивила эта перемена, когда я играла с ней в Дохе.

Я ее очень уважаю, и она мне очень нравится, потому что она прекрасная девушка, очень приветливая, и всего, чего она добилась, она действительно заслуживает. Но, с другой стороны, я сейчас очень уверена в себе и в своей игре».

Замечательно рельефные плечи и огромная сила привели Саккари в топ-10. Хачанов говорил, что в зале она уделает многих парней

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