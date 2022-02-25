Швентек о том, что стала играть агрессивнее: «Команде пришлось меня убеждать. Но новый настрой делает матчи проще, и я не знаю, почему была такой упрямой»

рассказала, почему стала играть агрессивнее. Вчера она пробивала форхенд сильнее, чем его в среднем пробивают в ATP. А сегодня в полуфинале турнира в Дохе впервые в карьере обыграла Марию Саккари – 6:4, 6:3.

«Эти вещи иногда незаметные, потому что все дело в чувстве. Раньше у меня было чувство, что я немного останавливаю руки, зажимаюсь.

Сейчас у меня больше моментов, когда я чувствую, что терять нечего и я могу пойти ва-банк. А раньше я не хотела идти на риск, потому что не хотела быть игроком, который лупит и потом смотрит, попадет или нет.

Я всегда хотела быть стабильной, в чем-то грунтовой теннисисткой, которая накручивает, держится за задней линией. Но сейчас теннис становится все быстрее.

Побеждают те, кто атакуют и ведут. Я хочу этому научиться. И команде пришлось меня убеждать, потому что раньше я была довольно стабильностью. Но новый настрой делает матчи проще, и я не знаю, почему была такой упрямой (улыбается)».

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