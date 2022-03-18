Полиция в Индии начала расследование преступного сговора, в котором якобы участвовала Шарапова

В Индии полиция начала расследование по делу о мошеннической схеме, участниками которой называют Марию Шарапову и Михаэля Шумахера.

Местная жительница Шафали Агарвал обвинила в мошенничестве застройщиков, которые обещали построить элитный жилой комплекс, но не сделали этого. Агарвал и ее муж оплатили часть будущей квартиры и теперь требуют вернуть им деньги и компенсировать ущерб.

Имена Шараповой и Шумахера использовались в рекламе жилого комплекса. Агарвал утверждает, что именно имя теннисистки привлекло ее внимание к проекту.

Дело началось еще в 2017 году, но об официальном запуске расследования индийские медиа сообщили только сейчас. По их данным, процесс начался в среду.

Шарапову обвинили в участии в преступном сговоре. В Индии

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