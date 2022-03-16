Организаторы «Ролан Гаррос» не планируют ограничений для российских игроков

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Руководство «Ролан Гаррос» подтвердило, что Новак Джокович сможет сыграть на турнире. Сербу разрешат участвовать даже при отсутствии у него прививки против ковида, если ситуация с распространением вируса во Франции останется стабильной.

«На данном этапе ничто не мешает Джоковичу вернуться на корт», – сказала директор турнира Амели Моресмо.

На вопрос, будут ли допущены к участию российские теннисисты, в оргкомитете «Ролан Гаррос» заявили, что будут придерживаться решения теннисных руководящих органов о допуске игроков из России и Беларуси на турниры в нейтральном статусе.

«Мы придерживаемся этой линии», – сказала генеральный директор Федерации тенниса Франции Амели Удеа-Кастера.

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