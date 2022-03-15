Рыбакина о травмах и ковиде в начале сезона: «Сейчас впервые могу сказать, что чувствую себя намного лучше. Я просто рада, что двигаюсь, а не лежу в постели»

рассказала, с какими проблемами столкнулась на старте сезона.

«Мне сильно не повезло, потому что я очень хорошо провела первую неделю сезона (дошла до финала в Аделаиде – Sports.ru). Думала, что прибавляю с каждым матчем.

Перед Australian Open у меня побаливала нога, поэтому я решила не форсировать, чтобы не травмироваться перед «Большим шлемом». В первом круге в Австралии у меня были проблемы со ступней. Было очень тяжело. Потребовалось недели три, чтобы почувствовать себя лучше и начать полноценно тренироваться.

С Australian Open пришлось сняться. Одну неделю я вообще не тренировалась, а вторую мы пытались заниматься физподготовкой, но не бегая и так далее, потому что я не могла ходить. Проблема была серьезная.

В Санкт-Петербурге я радовалась, что наконец могу двигаться и играть матчи. Я прошла один круг, ночью мне стало очень плохо. Я не ожидала, что ковид так сильно по мне ударит. Было очень, очень тяжело. За неделю я потеряла, наверное, четыре килограмма. У меня был жар. Я такого не ожидала, думала, что перенесу легче.

Думаю, я поторопилась с выступлением в Дохе. Я была еще очень слаба. Но мне казалось, что я, может, не очень хорошо себя чувствую, зато хотя бы могу ходить. Я хотела поднажать и сыграть, но поторопилась.

Сейчас первый турнир, на котором я могу сказать, что чувствую себя намного лучше после короны. Я не кашляю. Возможно, физически я не очень хорошо подготовилась и мало тренировалась, но, по крайней мере, я очень рада, что теперь могу играть.

Неважно, хорошие удары или не очень, я просто рада, что двигаюсь, а не лежу в постели. Я просто продолжаю работать».

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллс Рыбакина сыграет с Викторией Голубич.