Бруксби о словах Циципаса про его игру: «Возможно, многие игроки и тренеры не понимают, как я могу быть на таком хорошем уровне»

Дженсон Бруксби отреагировал на слова о его игре.

Циципас, проигравший Бруксби в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, сказал, что американец «не очень взрывной игрок, но способен тащить. И он не самый атлетичный игрок, но при этом хорошо читает игру, использует скорость ударов соперника».

«Возможно, многие игроки и тренеры не понимают, как я могу быть на таком хорошем уровне. Именно к этому мы стремимся, выстраивая стратегию, – чтобы ее было не слишком легко вычислить. Так действовали лучшие игроки в истории. Меня не очень удивили эти слова. Мы к этому и стремимся.

Я думаю, что меня явно недооценивают, в частности болельщики. Они ждут чего-то эффектного: техники, атлетизма и тому подобного. Не думаю, что [в моей игре] что-то сильно выделяется. Из-за этого меня многие недооценивают. Я считаю, что пользу приносят тренировки, стратегии, проделанная работа. Я показываю, что могу делать все по-своему, по-другому. Сейчас я могу закрепиться на этом уровне благодаря нашей работе.

У каждого своя игра, мышление, тренировки и так далее. У меня все по-другому. Думаю, нет сомнений, что сейчас это регулярно проявляется».

Бруксби в матче с Циципасом впервые победил игрока топ-10