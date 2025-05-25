Шнайдер о том, что подвернула ногу в первом круге РГ: «Была злость, мысли, что я отсюда не выйду, пока этот матч не выиграю»

Диана Шнайдер рассказала, как подвернула ногу в первом круге «Ролан Гаррос».

В первом круге она обыграла Анастасию Соболенко 7:6(3), 6:2. По ходу первого сета россиянка брала медперерыв после неудачного падения.

– Так получилось, что скользила просто по грунту, и, видимо, нога просто зарылась как бы в грунт, и, ну, естественно, она просто подвернулась. Было, конечно, неожиданно, я просто бежала за укороченным, скользила, как все люди делают на грунте, и нога просто подвернулась.

Конечно, в моменте ты чувствуешь какую-то боль, понятно, что сразу слезы, потому что неожиданный момент, и ты сразу ощущаешь все эмоции: как так, сейчас, почему? А потом, когда ты успокаиваешься, боль чуть отпускает от адреналина, у меня, наоборот, была такая злость, что я отсюда не выйду, пока этот матч не выиграю. Чисто на морально-волевых.

– Диана, после травмы вы довольно быстро и сет закрыли, и матч потом закрыли, но самый тревожный отрезок был как раз до травмы. Что это было вообще, что за шесть геймов подряд такие?

– Ну, что это было? Интересный вопрос. Я сама не знаю, что это было. Но, опять же, нервы. Первый матч, она все-таки шла с квала, как бы она уже такая наигранная здесь. Плюс в Риме этот матч, который я тоже проиграла с 4:0. Опять же, были какие-то флэшбэки. И немножко просто начала в негативные эмоции уходить, когда одно очко проиграла, второе, третье, потом гейм проиграла, второй гейм проиграла. И просто начинаешь на этом зацикливаться, [думаешь], что что-то идет не так, что ты там что-то не чувствуешь, у тебя что-то не получается. И так, потихоньку, просто теряешь какие-то частички уверенности, и потом действительно не получается. Но в целом я рада, что, несмотря на то, что я проиграла шесть геймов подряд, я смогла вот это чувство перебороть. И довести матч до конца, несмотря на травму, – приводит слова Шнайдер корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.