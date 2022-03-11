Арина Соболенко: «Не чувствую никакой враждебности со стороны украинцев»

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Третья ракетка мира Арина Соболенко рассказала, не изменилось ли к ней отношение в туре из-за ситуации на Украине. Сейчас Соболенко, как и остальные белорусские и российские игроки, выступает под нейтральным флагом.

«Не чувствую никакой враждебности со стороны украинцев. Мы с девочками по-прежнему общаемся, мы все еще друзья. Но сейчас все просто переживают. Среди игроков вообще не особо радостное настроение.

Я без проблем надену ленточку цветов украинского флага. Сейчас людям нужна наша поддержка, они должны понимать, что мы очень переживаем и надеемся на лучшее».

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