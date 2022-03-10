Зверев о дисквалификации после срыва в Акапулько: «Я больше никогда в жизни не буду так себя вести. Наверное, это самая большая ошибка в моей карьере»

Александр Зверев рассказал, какие сделал выводы из дисквалификации с турнира в Акапулько.

«Я больше никогда в жизни не буду так себя вести. Наверное, это самая большая ошибка в моей карьере. Я за это извинился и понимаю, что одних извинений недостаточно. Мне было стыдно тогда, стыдно и сейчас, когда я хожу здесь в раздевалке. Это очень неприятно, но мы все делаем ошибки.

Я тоже человек, но могу гарантировать, что такого больше не повторится. Это определенно был худший момент в моей жизни и карьере в целом.

Надеюсь, люди смогут простить меня и понять, что мы находимся под серьезным психологическим давлением, что на корте с нами происходит много вещей, которые, возможно, не все замечают. Мы все люди».

Также он ответил, считает ли условную дисквалификацию на 8 недель справедливым наказанием.

«Думаю, ATP рассмотрела схожие прецеденты из прошлого. Да, я поступил плохо, этому нет никаких оправданий, но я бы никогда никому не причинил физического вреда. Я сломал ракетку о судейскую вышку и наговорил много ужасных вещей. Но я не хотел никому нанести увечье. В итоге ATP рассмотрела прецеденты из прошлого и вынесла такое же наказание».

Звереву сорвало крышу – он обматерил судью и чуть не ударил ракеткой. За это его сняли с турнира

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