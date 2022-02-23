Маррей о дисквалификации Зверева: «Я сам неидеален, но это было нехорошо, опасно и безрассудно»

Энди Маррей прокомментировал дисквалификацию Александра Зверева с турнира в Акапулько. Его сняли с соревнований за неспортивное поведение – он бил ракеткой по судейской вышке после поражения в паре.

«Это было нехорошо, опасно и безрассудно. Я понимаю, что спортсмены в других видах спорта тоже могут очень сильно расстраиваться. Конечно, и я не всегда вел себя на корте так, как хотелось бы. И я, безусловно, не претендую на то, чтобы быть ангелом. Я сам неидеален.

Но нельзя крушить ракетку рядом с судьей. Знаю одного британца, который тоже вел себя опасно. У него осколки ракетки разлетелись во все стороны. Да, это нехорошо».

Звереву сорвало крышу – он обматерил судью и чуть не ударил ракеткой. За это его сняли с турнира

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