Зверева оштрафовали на $40 тысяч и лишили призовых за Акапулько. Возможны и другие наказания

Третья ракетка мира Александр Зверев оштрафован на 40 тысяч долларов за свое поведение на турнире в Акапулько.
ATP объяснила, что эта сумма – результат двух штрафов по 20 тысяч за оскорбление судьи и неспортивное поведение. Это максимальный размер штрафа, предполагаемый правилами ATP за подобные нарушения.
Кроме того, Зверева лишили всех очков и призовых ($31 750) за выступление в Акапулько.
Также ATP объявила, что проведет «дальнейшее рассмотрение инцидента». Таким образом, возможны и другие санкции.
Звереву сорвало крышу – он обматерил судью и чуть не ударил ракеткой. За это его сняли с турнира