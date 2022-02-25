Зверева оштрафовали на $40 тысяч и лишили призовых за Акапулько. Возможны и другие наказания

Теги происшествия ATP Abierto Mexicano Telcel Александр Зверев Теннис

Третья ракетка мира Александр Зверев оштрафован на 40 тысяч долларов за свое поведение на турнире в Акапулько.

ATP объяснила, что эта сумма – результат двух штрафов по 20 тысяч за оскорбление судьи и неспортивное поведение. Это максимальный размер штрафа, предполагаемый правилами ATP за подобные нарушения.

Кроме того, Зверева лишили всех очков и призовых ($31 750) за выступление в Акапулько.

Также ATP объявила, что проведет «дальнейшее рассмотрение инцидента». Таким образом, возможны и другие санкции.

Звереву сорвало крышу – он обматерил судью и чуть не ударил ракеткой. За это его сняли с турнира 

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