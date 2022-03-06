Глава ATP: «Я бы хотел, чтобы теннис начал двигаться к общему управлению»

Глава ATP Андреа Гауденци заявил о желании объединить теннис.

«Мы более плотно работали с над некоторыми маркетинговыми инициативами. А еще мы хотим запустить общую группу вместе с «Большими шлемами», , WTA и ATP. Это внушает мне оптимизм, что в будущем наш спорт может многого добиться, если мы будем работать сообща.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе я бы хотел, чтобы теннис начал двигаться к общему управлению, чтобы семь организаций вместе принимали решения и продвигали теннис. Сейчас процесс принятия решений раздроблен, а это приводит к неэффективности. В итоге у нас возникают проблемы в конкуренции с другими видами спорта и гигантами индустрии развлечений.

Но нужно сказать, что за последние 24 месяца мы добились значительного прогресса. Я верю, что мы можем прийти к описанной мною модели».

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