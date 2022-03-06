Даяна Ястремская: «Постоянно читаю новости. Сплю не очень хорошо»

прокомментировала выступление в Лионе на фоне событий на Украине. Вчера она вышла в финал, где сыграет с Чжан Шуай.

«Я постоянно читаю новости. Иногда по ночам мне приходят сообщения, и я читаю о том, что происходит, – особенно в моем городе. Так что сплю я не очень хорошо. По утрам просыпаюсь уставшей.

Но дух сейчас очень силен – я могу справиться с чем угодно. Я украинка, а украинцы очень сильные. Каждую победу я посвящаю своей стране. По сравнению с тем, что сейчас происходит, спорт не имеет особого значения».

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