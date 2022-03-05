Ястремская о выходе в финал турнира в Лионе: «Здесь мне очень помогают зрители. Благодаря вам я продолжаю выигрывать»

прокомментировала выход в финал турнира в Лионе. Она обыграла Сорану Кырстю (7:6, 4:6, 6:4). Ведя 5:3 в решающем сете, Ястремская не подала на матч, упустив три матчбола.

«Нужно подумать, что я сейчас чувствую. Я где-то в облаках, не осознаю, что вышла в финал.

В третьем сете, когда я проиграла гейм с матчболов, я с ума сходила, думала: «Все, с меня хватит, я проиграла, потому что у меня больше нет сил». Потом все меня поддержали, и я почувствовала, что у меня получится! Здесь мне очень помогают зрители. Благодаря вам я продолжаю выигрывать.

Когда я написала в инстаграме, что уехала из дома, я получила много сообщений от французов и людей со всего мира. Приехав сюда, я не ожидала, что меня так поддержат. Большое всем спасибо».

Завтра она встретится с Чжан Шуай.

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