Австралия, Нидерланды и Южная Корея вышли в групповой этап финала Кубка Дэвиса.
Сегодня определятся еще 10 стран-участниц.
- Австралия – Венгрия – 3:2
- Южная Корея – Австрия – 3:1
- Нидерланды – Канада – 3:0
- Франция – Эквадор – 2:0
- Финляндия – Бельгия – 1:1
- Словакия – Италия – 1:1
- Норвегия – Казахстан – 1:1
- Аргентина – Чехия – 2:0
- Испания – Румыния – 2:1
- США – Колумбия – 2:0
- Бразилия – Германия – 1:1
- Швеция – Япония – 1:1
Групповой этап пройдет в сентябре, плей-офф – в ноябре.
Прошлогодний финалист Хорватия, а также обладатели wild card Сербия и Великобритания уже обеспечили себе участие в групповом этапе. Россия квалифицировалась как действующий чемпион, но была отстранена.