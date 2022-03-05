Австралия, Нидерланды и Южная Корея вышли в групповой этап финала Кубка Дэвиса.

Сегодня определятся еще 10 стран-участниц.

Австралия – Венгрия – 3:2

– Венгрия – 3:2 Южная Корея – Австрия – 3:1

– Австрия – 3:1 Нидерланды – Канада – 3:0

– Канада – 3:0 Франция – Эквадор – 2:0

Финляндия – Бельгия – 1:1

Словакия – Италия – 1:1

Норвегия – Казахстан – 1:1

Аргентина – Чехия – 2:0

Испания – Румыния – 2:1

США – Колумбия – 2:0

Бразилия – Германия – 1:1

Швеция – Япония – 1:1

Групповой этап пройдет в сентябре, плей-офф – в ноябре.

Прошлогодний финалист Хорватия, а также обладатели wild card Сербия и Великобритания уже обеспечили себе участие в групповом этапе. Россия квалифицировалась как действующий чемпион, но была отстранена.

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