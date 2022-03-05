Австралия, Нидерланды и Южная Корея вышли в групповой этап финала Кубка Дэвиса

Теги результаты Кубок Дэвиса ITF Теннис

Австралия, Нидерланды и Южная Корея вышли в групповой этап финала Кубка Дэвиса.

Сегодня определятся еще 10 стран-участниц.

  • Австралия – Венгрия – 3:2
  • Южная Корея – Австрия – 3:1
  • Нидерланды – Канада – 3:0
  • Франция – Эквадор – 2:0 
  • Финляндия – Бельгия – 1:1
  • Словакия – Италия – 1:1
  • Норвегия – Казахстан – 1:1
  • Аргентина – Чехия – 2:0 
  • Испания – Румыния – 2:1
  • США – Колумбия – 2:0
  • Бразилия – Германия – 1:1
  • Швеция – Япония – 1:1

Групповой этап пройдет в сентябре, плей-офф – в ноябре.

Прошлогодний финалист Хорватия, а также обладатели wild card Сербия и Великобритания уже обеспечили себе участие в групповом этапе. Россия квалифицировалась как действующий чемпион, но была отстранена.

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные