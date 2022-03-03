Вавринка о травме стопы: «К началу 2021-го я больше не мог терпеть сильную боль в левой ноге. Я довел себя до предела»

рассказал о реабилитации после двух операций на ноге.

«С 2019-го у меня сильно болела левая нога, и было трудно делать любые физические нагрузки. Большое сложное воспаление, из-за которого было очень трудно ходить после игр. Сильная боль каждый раз, когда наступал на переднюю часть стопы.

К началу 2021-го я больше не мог это терпеть. Я довел себя до предела, играя с сильной болью. Вообще, я довольно выносливый человек, так что держался все эти годы, потому что хорошо играл и справлялся с болью. Но в итоге я решил, что хватит. Пришлось сделать операцию.

В марте 2021-го хирург попробовал провести операцию, чтобы облегчить боль. Это не помогло. Я возобновил тренировки, но боль не утихала, и в июне я перенес еще одну операцию, снова в Швейцарии. В этот раз пришлось затронуть ахиллово сухожилие, кость, серьезная процедура. Я знал, что сезон-2021 для меня закончился.

Когда такая сильная боль, особенно в стопе, сухожилии или голеностопе, операция ничего не гарантирует. Если ты действительно хочешь вернуться, нужно не торопиться и смириться со всеми сомнениями. Только спустя долгое время ты начнешь получать ответы. Весь первый этап у тебя гипс, костыли, ты практически не можешь двигать ногой. Пройдет столько этапов, прежде чем ты поймешь, сработает или нет...

Реабилитация длилась слишком долго. Первая операция была 26 марта 2021 года, и я до сих пор в процессе! Я не был на тренировочной базе ПСЖ (где проходил реабилитацию – Sports.ru) с ноября, провел два месяца в Бордо. У врача ПСЖ там свой реабилитационный центр с отличной командой и оборудованием высокого уровня. Мне нужно было сменить обстановку. Я немного путешествовал по Франции! Я проходил всю реабилитацию до 5 января. Потом перешел к этапу подготовки. И наконец снова начал играть в теннис, 4 февраля тренировался 40 минут! С мая 2021-го я не прикасался к ракетке, если не считать трех ударов мячом о стену...

Сейчас мне гораздо лучше. Я очень много работаю над физикой, как всегда, с Пьером Паганини. Я могу сильно отталкиваться, но все равно нужно быть осторожным. Мне нужно выстраивать все заново. В выходные у меня началась полноценная теннисная подготовка [в Монте-Карло], которая расскажет гораздо больше о моем уровне».

Вавринка планирует вернуться в тур на грунтовых турнирах: на «Мастерсе» в Монте-Карло «или даже раньше».

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