Матс Виландер: «Медведев заслуживает быть №1. Но он не может считаться лучшим игроком в мире изо дня в день, независимо от покрытия и условий»

прокомментировал, что возглавил рейтинг .

«Я думаю, что быть №1 можно по-разному. Мне кажется, что Даниил Медведев заслуживает это место, но чтобы его действительно каждый день воспринимали как лучшего игрока в мире, ему, наверное, нужно выиграть еще пару «Больших шлемов», оставаясь №1 в мире.

Но именно так устроен рейтинг. Так ведутся подсчеты, и если ты играешь много турниров и стабилен, ты заслуживаешь это место. Но нельзя путать лучшего игрока в мире прямо сейчас и лучшего игрока на протяжении последних 12 месяцев. Между этими понятиями огромная разница.

Он проиграл Надалю в Акапулько в очень влажных условиях: мячи летят не так быстро, как в Австралии, а когда попадают в корт, то не проскальзывают, потому что покрытие очень медленное. Поэтому я могу легко объяснить, почему в Акапулько Медведев проиграл из-за условий.

И в этом его проблема – вот почему он не может считаться лучшим игроком в мире изо дня в день, независимо от покрытия и условий.

Сравните с тем, когда Федерер, Надаль или Джокович были № 1. Зачастую они были фаворитами на каждом турнире, который играли, будь то глина, хард или трава, – с Медведевым не так. Ему еще предстоит пройти определенный путь, прежде чем его будут считать таким же фаворитом.

Понятно, что величайшая эра в истории мужского тенниса с Федерером, Надалем, Джоковичем и, конечно же, Марреем подходит к концу. Один из них, скорее всего, продержится еще несколько лет, но не все четверо.

Мы предполагали, что Медведев доберется до этого раньше других молодых игроков, таких как Александр Зверев или Стефанос Циципас.

И для меня это естественно. Это полезно для мужского тенниса, но не означает, что Большая четверка уже вне игры, потому что они продолжают бороться и их все еще очень трудно победить в пятисетовом формате. Это подталкивает их продолжать и повышать свой уровень. Я уверен, что первое место до сих пор среди их целей, поэтому эти четверо по-прежнему очень хотят прибавлять и становиться лучше как игроки».

Надаль второй раз за месяц победил Медведева: переиграл качеством и тактикой, а еще спас все 11 брейк-пойнтов

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