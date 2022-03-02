Азаренко о ситуации на Украине: «С детства я всегда видела, как дружелюбно украинский и белорусский народы относятся друг к другу. Трудно наблюдать это разделение»

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Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко высказалась о ситуации на Украине. 

«Я глубоко разочарована действиями, которые за последние несколько дней произошли. Грустно видеть, сколько невинных людей страдает. С раннего детства я всегда видела, как дружелюбно украинский и белорусский народы относятся друг к другу, всегда поддерживают друг друга.

Трудно наблюдать это разделение, которое происходит в настоящее время, вместо того, чтобы поддерживать и находить сострадание друг к другу. Мое сердце с каждым, кто прямо или косвенно пострадал и страдает. Я надеюсь и желаю мира».

Цитата сокращена в соответствии с официальными формулировками РФ и требованиями Роскомнадзора.

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