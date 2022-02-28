Польские теннисисты не будут играть с российскими на турнирах, которые организуют Международная и Европейская федерации тенниса

Федерация тенниса Польши выступила с заявлением по поводу ситуации на Украине.

В заявлении говорится, что «игроков нельзя винить в действиях властей тех государств, которые они представляют».

Однако «в связи с действиями российских властей» польские игроки не будут играть с российскими на турнирах, которые организуются Международной и Европейской федерациями тенниса – в их число входят, например, Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг. Про «Большие шлемы» и турниры ATP и WTA в заявлении ничего не сообщается.

Кроме того, польская федерация сделает пожертвование в пользу украинских беженцев.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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