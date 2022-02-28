Рублев о рейтинге: «Надо воспринимать сезон как длинный марафон. Рано или поздно будет хорошая неделя»

Теги рейтинги ATP Андрей Рублев Теннис

Чемпион Дубая Андрей Рублев рассказал, следит ли он за рейтингом. На этой неделе он обошел Маттео Берреттини и стал шестой ракеткой мира.

– Если я скажу, что совсем не слежу, то слукавлю. В любом случае, когда ты поднимаешься на такую высоту, то каждая позиция важна. От этого зависит судьба моих контрактов. Но лично я решил, что не буду делать на этом акцент, а концентрироваться на своей игре. Сезон длинный. Не стоит делать ставки только на те турниры, где тебе надо защищать очки. Ты можешь быть в нереальной форме, классно подготовиться, все делать профессионально, но твой соперник выйдет на игру на сумасшедшем кураже и обыграет тебя. От этого могут опускаться руки – мол, проиграл в первом круге. Надо воспринимать сезон как длинный марафон. Рано или поздно будет хорошая неделя.

Например, в Австралии многие ждали от меня высоких результатов. Но я не справился. А сейчас – великолепные три недели. Полуфинал в Роттердаме и два титула. Мне кажется, такого никогда не было в карьере. Да, я выигрывал два турнира подряд, но тогда не чувствовал себя так уверенно.

– В чемпионской гонке вы также подниметесь в топ-5 из середины второго десятка...

– Для меня чемпионская гонка – это самое важное. Она реально отражает твою форму на сегодняшний день. Основной рейтинг не так важен – по сути, это прошлогодние результаты.

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные