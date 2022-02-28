Рублев о рейтинге: «Надо воспринимать сезон как длинный марафон. Рано или поздно будет хорошая неделя»

Чемпион Дубая Андрей Рублев рассказал, следит ли он за рейтингом. На этой неделе он обошел Маттео Берреттини и стал шестой ракеткой мира.

– Если я скажу, что совсем не слежу, то слукавлю. В любом случае, когда ты поднимаешься на такую высоту, то каждая позиция важна. От этого зависит судьба моих контрактов. Но лично я решил, что не буду делать на этом акцент, а концентрироваться на своей игре. Сезон длинный. Не стоит делать ставки только на те турниры, где тебе надо защищать очки. Ты можешь быть в нереальной форме, классно подготовиться, все делать профессионально, но твой соперник выйдет на игру на сумасшедшем кураже и обыграет тебя. От этого могут опускаться руки – мол, проиграл в первом круге. Надо воспринимать сезон как длинный марафон. Рано или поздно будет хорошая неделя.

Например, в Австралии многие ждали от меня высоких результатов. Но я не справился. А сейчас – великолепные три недели. Полуфинал в Роттердаме и два титула. Мне кажется, такого никогда не было в карьере. Да, я выигрывал два турнира подряд, но тогда не чувствовал себя так уверенно.

– В чемпионской гонке вы также подниметесь в топ-5 из середины второго десятка...

– Для меня чемпионская гонка – это самое важное. Она реально отражает твою форму на сегодняшний день. Основной рейтинг не так важен – по сути, это прошлогодние результаты.

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