Рублев о том, что взял два титула за две недели: «Сейчас два дня буду спать – даже из кровати вылезать не стану»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Иржи Веселы в финале турнира в Дубае – 6:3, 6:4. Россиянин взял второй титул за две недели.

«Сейчас я наконец смогу отдохнуть – может быть, неделю (смеется). Но, конечно, я очень устал.

Мне очень повезло, что Иржи тоже был уставшим. У него были очень сложные матчи, начиная с квалификации – три сета, с первого круга он играл против топов. Так что мне повезло, что он не смог показать свой максимум.

Мне повезло, что я стал чемпионом. Это было неожиданно, потому что у меня не было времени адаптироваться. Так что я очень рад.

Сейчас два дня я буду спать – даже из кровати вылезать не стану. А потом, когда я снова наберу форму, уже посмотрим, что я буду делать».

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