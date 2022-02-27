Бывшего №1 в паре Паеса признали виновным в домашнем насилии

признали виновным в домашнем насилии против модели и актрисы Реи Пиллай.

Он будет обязан выплачивать ей ежемесячную арендную плату в размере 50 тысяч рупий, а также ежемесячное содержание в размере 100 тысяч рупий. Если Пилай продолжит жить в их общем доме, то не будет иметь права на денежную компенсацию.

Суд также обязал Паеса дополнительно выплатить 100 тысяч рупий на судебные издержки, продолжая оплачивать расходы на содержание, образование и другие нужды их дочери. Суд отклонил просьбы Пиллай о выплате алиментов за прошлые годы и разделе их общего жилья в западном пригороде Мумбаи.

Пиллай рассказала, что их отношения начались в 2003 году, они жили вместе с 2005-го и в 2006-м у них родилась дочь.

Затем они, а также отец Паеса переехали в дом западном пригороде Мумбаи. Впоследствии между ними возникли разногласия. Паес обратился в суд, требуя опеки над дочерью. После этого в 2014 году Пиллай тоже обратилась в суд – по закону, защищающему женщин от домашнего насилия.

Пиллай обвинила Паеса в словесном, эмоциональном и экономическом насилии. Экономическое заключалось в частности в том, что она была вынуждена оплачивать все расходы, несмотря на заработок теннисиста.

По заявлению суда, вместо того, чтобы отрицать обвинения, Паес выдвинул собственную версию по каждому аспекту, включая уход из семьи, супружескую измену, неуплату расходов, взлом компьютера и присутствие других людей в доме.

Также Паес утверждал, что Пиллай не может воспользоваться законом, защищающим женщин от домашнего насилия, поскольку она еще была замужем, когда они начали жить вместе, и развелась только в 2008 году. Он утверждал, что не знал о ее семейном положении. Пиллай возразила, что он знал, что она живет отдельно от мужа, а также что шел бракоразводный процесс.

Суд согласился с доводами Пиллай, но принял во внимание, что она из «благополучной среды», у него есть дом и две компании, а Паес снимает дом.

«У ответчика нет собственного дома, он снимает. Его карьера теннисиста практически завершена. Он также несет все расходы на дочь. Если позволить такой ситуации продолжаться, это, безусловно, нанесет серьезный ущерб ответчику. Нельзя допустить, чтобы ответчик остался на улице, лишив себя всех средств, и только выплачивал содержание заявителю», – постановил суд и предписал Пиллай освободить общее жилье, чтобы уравновесить права обеих сторон.

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе