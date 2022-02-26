Тарпищев о победе Рублева в Дубае: «Стоит его похвалить. По всем компонентам был чуть лучше соперников»

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Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублева на турнире в Дубае. В финале россиянин обыграл Иржи Веселы (6:3, 6:4) и взял 10-й титул в карьере.

«Стоит его похвалить. В принципе он был фаворитом в сегодняшнем матче. Сыграл в своем стиле, достаточно надежно. Выше всяких похвал.

Сейчас только начало сезона, и Рублев показал хороший уровень готовности. По всем компонентам был чуть лучше соперников.

Для нас это неосновной турнир. Выиграл и хорошо! Думать о том, победит или нет не приходилось. У нас другие задачи», – цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

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