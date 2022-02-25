Даяна Ястремская: «После двух ночей в подземной парковке родители решили любой ценой отправить нас с сестрой из Украины»

120-я ракетка мира рассказала, что покидает Украину. В момент начала спецоперации она находилась в Одессе, а сейчас прибыла в Румынию.

«После двух ночей в подземной парковке мои родители приняли решение любой ценой отправить меня и мою младшую сестру из Украины!

Мама, папа, мы вас очень любим, берегите себя!!! Я люблю тебя, моя страна! Украинцы, берегите свои жизни 🥺💙💛🇺🇦🙏🏼», – написала Ястремская.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе