Новак Джокович: «Моя цель – продолжать играть в теннис. Я по-прежнему мотивирован и злюсь, когда проигрываю. Мне не все равно»

прокомментировал вылет с турнира в Дубае. Он проиграл в четвертьфинале и на следующей неделе опустится на второе место в рейтинге.

«К сожалению, это был не мой день. Я поздравляю Иржи. Он играл лучше, атаковал, мощно подавал. В целом мощно играл. Когда нужны были хорошие удары, он их делал, в том числе сильно давил на моей подаче. Его бэкхенд работает на очень быстром покрытии с низким отскоком.

Чем больше матчей я играю, тем комфортнее мне на корте. Мне нужна матчевая практика, за последние месяцы ее было не так много.

Я не воспринимаю возраст как ограничение для моей карьеры. Я по-прежнему прекрасно себя чувствую в плане выносливости и восстановления. Тело, так сказать, хорошо мне служит. Это, безусловно, мотивирует меня продолжать».

Также 20-кратный чемпион «Больших шлемов» рассказал, что хочет как можно дольше выступать в туре.

«Моя цель – продолжать играть в теннис. Это конечная цель. До тех пор, пока мне хочется и пока я могу играть. До тех пор, пока мне позволяет тело, жизненные обстоятельства, люди, которые меня окружают и поддерживают.

Я по-прежнему мотивирован и злюсь, когда проигрываю матч. Мне не все равно. Мне важно выигрывать каждый матч, как и любому человеку в туре, независимо от возраста. На самом деле, я рад, что каждый день у меня много эмоций: это значит, что я хочу быть частью этого спорта, частью тура».

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