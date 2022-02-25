Даниил Медведев: «Наблюдать за новостями из дома сейчас непросто. Я за мир»

прокомментировал ситуацию на Украине. Россиянина попросили это сделать после победы над в четвертьфинале турнира в Акапулько (6:2, 6:3).

«Наблюдать за новостями из дома сейчас непросто. Я теннисист и хочу продвигать мир. Мы играем во множестве разных стран, по ходу юниорской и профессиональной карьеры я много где побывал.

Очень тяжело слышать такие новости. Я за мир.

В такие моменты ты понимаешь, что теннис иногда не очень-то и важен. Играть было непросто, и я рад, что сумел победить. Но это был непростой день».

Вчера президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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