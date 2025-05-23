  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Надаль о допинговом деле Синнера: «Абсолютно убежден, что Янник никогда не стремился обмануть или нарушить правила»
5

Надаль о допинговом деле Синнера: «Абсолютно убежден, что Янник никогда не стремился обмануть или нарушить правила»

Рафаэль Надаль рассказал, кого считает нынешними лидерами тура.

– Что вы думаете о современном теннисе? 

– Современный теннис не сильно отличается от того, что было при мне. Всего чуть более двух лет назад я сам выигрывал турниры «Большого шлема» (улыбается). Так что не считаю, что игра сильно изменилась. Есть два лидера, которые явно выделяются, – Карлос Алькарас и Янник Синнер. Остальные – такие как Джек Дрэйпер – находятся в процессе становления. Сюда же можно отнести Хольгера Руне, который победил в Барселоне, Каспера Рууда, отлично выступившего в Мадриде, и Якуба Меньшика, выигравшего в Майами. Также будет интересно следить за развитием Жоао Фонсеки.

Сейчас в туре, на мой взгляд, переходный период, когда два игрока действительно доминируют. Зверев – отличный игрок, но все еще без титула на турнире «Большого шлема». К сожалению, мне кажется, дело в его голове, потому что с его уровнем тенниса «Шлем» уже давно должен был быть у него. На сегодня только Алькарас и Синнер обладают той стабильностью, которая позволяет им выделяться.

– Как вы оцениваете доминирование Янника Синнера и вопросы, связанные с его допинговым делом?

– Янник провел невероятные полтора года, демонстрируя поразительную стабильность и сосредоточенность. При этом он сумел сохранить эмоциональную устойчивость, что было крайне непросто, и показал большую зрелость. Однако я неоднократно говорил и повторю: я абсолютно убежден, что Янник никогда не стремился обмануть или нарушить правила. Я в этом уверен и готов за него ручаться. Такие ситуации всегда вызывают много шума, и это вредит всем, включая сам теннис. Для Янника этот год, безусловно, стал настоящим кошмаром.

Если во всем сомневаться, можно поставить под вопрос вообще все. Я лишь хочу сказать, что доверяю Яннику, но также доверяю и системе. Я не люблю комментировать то, чего не знаю досконально. Когда правосудие выносит решение, это основано на полной информации, которой у нас нет. Мне не нравится, когда другие игроки высказываются, не обладая всеми фактами. Решения должны принимать те, у кого есть доступ к полной информации о процессе.

Я не верю, что к Яннику, как к первой ракетке мира, могли применить какое-то особое отношение. За 20 лет в профессиональном спорте я прошел множество проверок и знаю, насколько они строгие. Если в отношении Янника было принято решение о его невиновности, значит, у суда были все необходимые доказательства и аргументы. У нас этой информации нет. Создавать путаницу, опираясь на слухи, – это несправедливо.

Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо не его

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
logoATP
logoРафаэль Надаль
logoдопинг
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Рыбакина впервые за 13 месяцев выиграла титул
55 минут назад
Гамбург (ATP). Коболли победил Рублева и выиграл второй титул в сезоне и карьере
6923 минуты назад
Женева (ATP). Финал. Джокович уступает Хуркачу 0:1 по сетам в борьбе за 100-й титул в карьере
5225 минут назадLive
Страсбург (WTA). Самсонова и Рыбакина играют решающий сет
13340 минут назадLive
Рублев взял медицинский перерыв в финале в Гамбурге
156 минут назадФото
Рабат (WTA). 19-летняя Джойнт выиграла первый титул в карьере
4сегодня, 13:31
Медведев, Кириос, Давидович-Фокина снялись с парного «Ролан Гаррос»
1сегодня, 13:01
Александр Зверев: «В теннисе очень развита культура обвинений: со стороны болельщиков, в соцсетях. Мы часто сталкиваемся с хейтом»
сегодня, 12:42
Руне о том, что Медведев предложил отказаться от ранних матчей: «Забавно, что он так сказал. В Монако он все время хочет тренироваться в 9 утра»
6сегодня, 11:10
Ролан Гаррос. Расписание 25 мая. Соболенко в 13:00 мск сыграет с Рахимовой, турнир начнут Шнайдер, Павлюченкова, Потапова, Блинкова, Сафиуллин
4сегодня, 10:14
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23