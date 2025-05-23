Надаль о допинговом деле Синнера: «Абсолютно убежден, что Янник никогда не стремился обмануть или нарушить правила»

Рафаэль Надаль рассказал, кого считает нынешними лидерами тура.

– Что вы думаете о современном теннисе?

– Современный теннис не сильно отличается от того, что было при мне. Всего чуть более двух лет назад я сам выигрывал турниры «Большого шлема» (улыбается) . Так что не считаю, что игра сильно изменилась. Есть два лидера, которые явно выделяются, – Карлос Алькарас и Янник Синнер. Остальные – такие как Джек Дрэйпер – находятся в процессе становления. Сюда же можно отнести Хольгера Руне, который победил в Барселоне, Каспера Рууда, отлично выступившего в Мадриде, и Якуба Меньшика, выигравшего в Майами. Также будет интересно следить за развитием Жоао Фонсеки.

Сейчас в туре, на мой взгляд, переходный период, когда два игрока действительно доминируют. Зверев – отличный игрок, но все еще без титула на турнире «Большого шлема». К сожалению, мне кажется, дело в его голове, потому что с его уровнем тенниса «Шлем» уже давно должен был быть у него. На сегодня только Алькарас и Синнер обладают той стабильностью, которая позволяет им выделяться.

– Как вы оцениваете доминирование Янника Синнера и вопросы, связанные с его допинговым делом?

– Янник провел невероятные полтора года, демонстрируя поразительную стабильность и сосредоточенность. При этом он сумел сохранить эмоциональную устойчивость, что было крайне непросто, и показал большую зрелость. Однако я неоднократно говорил и повторю: я абсолютно убежден, что Янник никогда не стремился обмануть или нарушить правила. Я в этом уверен и готов за него ручаться. Такие ситуации всегда вызывают много шума, и это вредит всем, включая сам теннис. Для Янника этот год, безусловно, стал настоящим кошмаром.

Если во всем сомневаться, можно поставить под вопрос вообще все. Я лишь хочу сказать, что доверяю Яннику, но также доверяю и системе. Я не люблю комментировать то, чего не знаю досконально. Когда правосудие выносит решение, это основано на полной информации, которой у нас нет. Мне не нравится, когда другие игроки высказываются, не обладая всеми фактами. Решения должны принимать те, у кого есть доступ к полной информации о процессе.

Я не верю, что к Яннику, как к первой ракетке мира, могли применить какое-то особое отношение. За 20 лет в профессиональном спорте я прошел множество проверок и знаю, насколько они строгие. Если в отношении Янника было принято решение о его невиновности, значит, у суда были все необходимые доказательства и аргументы. У нас этой информации нет. Создавать путаницу, опираясь на слухи, – это несправедливо.

Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо не его