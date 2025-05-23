Сафиуллин перед матчем с Тиафу: «Жеребьевка могла быть и получше, и похуже, так что не такой плохой первый круг»

Роман Сафиуллин поделился ожиданиями от первого круга «Ролан Гаррос».

На старте французского «Большого шлема» он сыграет с Фрэнсисом Тиафу.

– Жеребьевка могла быть и получше, и похуже, так что не такой плохой первый круг. Да, 12-й сеяный, но мы играли в прошлом году, хороший тяжелый матч получился (Сафиуллин выиграл в Шанхае 5:7, 7:5, 7:6(5) – Спортс’‘).

Он американец, здесь грунт, он далеко не всегда хорошо здесь выступал, так что интересный матч должен быть точно.

– Если сравнивать результаты, виден ваш кризис, вы его и сами признаете. Ощущаете, что «Ролан Гаррос» – шанс перезапустить сезон?

– Надежды на это есть. У меня в последнее время было немного матчей, в таких обстоятельствах особенно важно подготовиться к первому кругу. Старался работать все это время с фокусом именно на эту игру, так что посмотрим в воскресенье, – сказал Сафиуллин корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.