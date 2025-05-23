Шнайдер о работе с Копилом: «Про впечатления говорить еще рано, мы даже недели пока не отработали вместе»

Диана Шнайдер рассказала о начале сотрудничества с Мариусом Копилом.

– Никакой особой предыстории нет: мне посоветовали его как тренера, мы связались с ним – спросить, хочет ли он посотрудничать. Он сказал, что да, что готов приехать – и мы начали работать.

– Мы совсем не знаем Мариуса как тренера, он до этого сам никого так не тренировал.

– Он был около топ-50 в рейтинге (максимум 56-м в январе 2019-го – Спортс’‘), славился своей подачей (например, подал со скоростью 244 км/ч на турнире в Антверпене, подача входит в топ-15 самых сильных за всю историю – Спортс’‘), не так давно закончил карьеру.

Но про впечатления говорить еще рано, мы даже недели пока не отработали вместе, сложно что-то конкретное сказать, – сказала Шнайдер корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.

Напомним, Динара Сафина ушла из команды Шнайдер перед турниром в Риме.