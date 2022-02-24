Британский №4: «Мы обсудим выступление на турнирах в России после того, что происходит на Украине?»

122-я ракетка мира британец Лиам Броади отреагировал на обострение конфликта из-за признания Россией ЛНР и ДНР.

«Мы обсудим выступление на турнирах в России после того, что происходит на Украине?»

Вчера ATP опубликовала календарь на вторую половину сезона: московский «ВТБ Кубок Кремля» запланирован на свои обычные сроки в октябре, а St. Petersburg Open перенесен в Казахстан, но не по политическим причинам.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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