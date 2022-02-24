Андрей Рублев: «Нет ничего важнее мира и здоровья»

Россиянин Андрей Рублев рассказал, возникают ли у него трудности из-за событий на Украине. После победы над в Дубае (2:6, 6:3, 6:1) его спросили, было ли ему сложно сегодня сосредотачиваться на теннисе.

– Нет ничего важнее мира и здоровья. В такие моменты ты понимаешь, что не имеет значения, насколько у тебя неудачный день. Важнее всего, чтобы было, скажем так, чистое небо и здоровье. Это важнее любого спорта, важнее всего.

Матч в такой ситуации не имеет значения. Не имеет значения, как это влияет на игру, на меня. Происходящее намного ужаснее.

В такие моменты ты понимаешь, насколько важен мир и уважение, и единство. Мы должны заботиться о планете и друг о друге. Это самое важное.

– Конечно, вы не отвечаете за то, что делает ваше правительство.

– Да.

– Но мне интересно, сейчас трудно быть российским спортсменом? Это не отвлекало вас во время подготовки к матчу?

– Конечно, в интернете иногда пишут гадости, потому что я из России, бывают агрессивные комментарии. Но я не могу на них реагировать, потому что тогда буду таким же.

Если я хочу мира, я должен это игнорировать. Если в меня бросают камни, я должен показывать, что я за мир, а не за агрессию. Даже если это происходит из-за того, за что я не отвечаю, – сказал Рублев, ранее сегодня перепостивший в инстаграме антивоенное сообщение музыканта T-killah.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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