Тарпищев о поражении Хачанова от Джоковича: «Для своего уровня он сыграл прилично. Карен практически в своей лучшей форме»

Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Карена Хачанова от Новака Джоковича в Дубае. Российский №4 уступил первой ракетке мира со счетом 3:6, 6:7.

«Джокович сильнее и разнообразнее. В тактическом плане он сейчас №1, потому что играет по всему корту. По сравнению с ним Хачанов слабее. Это было прогнозируемо – по классу игры Джокович просто сильнее. Результат в принципе закономерен.

Если оценивать игру Хачанова от одного до десяти, то он выступил под восьмерочку. Для своего уровня он сыграл прилично. [Карен] практически в своей лучшей форме», – цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

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