Соболенко, сделавшая всего четыре двойных в матче с Корне: «Это определенно было непросто»

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Арина Соболенко прокомментировала победу над Ализе Корне во втором круге турнира в Дубае. Белоруска отдала сопернице лишь четыре гейма (6:2, 6:2) и допустила четыре двойные ошибки.

«Это определенно было непросто. Она играла очень хорошо, оказывала давление. Я ждала затяжных розыгрышей и готовилась к такому развитию событий.

Тактика заключалась в том, чтобы как можно дольше оставаться в розыгрышах, давить как можно сильнее и хорошо подавать».

Напомним, Соболенко испытывает проблемы с подачей на старте этого сезона. На Australian Open она допустила 56 двойных за четыре матча.

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