Маррей о том, что Джокович не хочет прививаться от ковида: «Я не согласен с его решением. Но мне было неприятно видеть ситуацию, в которую он попал в Австралии»

прокомментировал отказ от вакцинации против ковида.

«Здесь мы с ним не виделись, но обменялись парой сообщений, когда он был в Австралии. Я не согласен с его решением. Ему было бы намного проще, если бы он привился.

Но мне было неприятно видеть ситуацию, в которую он попал в Австралии. Мы с ним знакомы с детства, и мне было неприятно это видеть. И для тенниса было бы лучше, если бы он играл все крупнейшие турниры».

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