Маррей о том, почему не завершает карьеру: «Общался со многими бывшими теннисистами, и они говорят: играй, пока можешь, ничто это не заменит»

рассказал, почему продолжает выступать в . Его об этом спросили на корте после победы над Кристофером О’Коннеллом в первом круге турнира в Дубае – 6:7, 6:4, 7:5 за 2 часа 50 минут.

«Я общался со многими бывшими теннисистами, и они говорят: играй, пока можешь, ничто это не заменит. Некоторые жалели, что слишком рано закончили.

Я чувствую, что еще могу бороться на высочайшем уровне. Это непросто, но такие победы меня очень радуют».

Также Маррей ответил на вопрос, получал ли удовольствие по ходу матча.

«»Мне понравился результат. Но по ходу было не очень просто. У меня было много негативных эмоций, я не мог найти свою игру. Но в конце мне удалось подтянуть подачу и выжать победу».

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