Андрей Рублев: «Уверенность, которую я набрал в Марселе, поможет мне в обозримом будущем. Но в Дубае будет очень тяжело»

прокомментировал настрой на турниры после победы в Марселе.

«Думаю, что уверенность, которую я набрал в Марселе, поможет мне в обозримом будущем. Но в Дубае будет очень тяжело, в том числе из-за перехода из зала на открытый корт, да еще в жару.

Я, конечно, буду стараться, но не знаю, что из этого выйдет. Ведь даже в прошлом году, когда после победы на турнире в Роттердаме я приехал в Доху и по стечению обстоятельств было три дня для отдыха и тренировок, первый матч у меня явно не получился», – приводит слова седьмой ракетки мира «Коммерсант».

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