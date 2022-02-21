Андрей Рублев: «Уверенность, которую я набрал в Марселе, поможет мне в обозримом будущем. Но в Дубае будет очень тяжело»

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Андрей Рублев прокомментировал настрой на турниры после победы в Марселе.

«Думаю, что уверенность, которую я набрал в Марселе, поможет мне в обозримом будущем. Но в Дубае будет очень тяжело, в том числе из-за перехода из зала на открытый корт, да еще в жару.

Я, конечно, буду стараться, но не знаю, что из этого выйдет. Ведь даже в прошлом году, когда после победы на турнире в Роттердаме я приехал в Доху и по стечению обстоятельств было три дня для отдыха и тренировок, первый матч у меня явно не получился», – приводит слова седьмой ракетки мира «Коммерсант».

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