Шамиль Тарпищев: «Сафиуллин набирает, он готов играть на уровне топ-50»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублева на турнире в Марселе.
«Андрей набирает, тяжело играть без подготовительного периода. Рублев трудяга, его надо останавливать в тренировочном процессе. По качеству игры выглядел очень достойно. Был небольшой сбой, но сейчас он набирает форму».
Также он прокомментировал прорыв Романа Сафиуллина, дошедшего в Марселе до полуфинала.
«Сафиуллин набирает. Циципас не показатель, но очень хорош. Рома приобрел уверенность после ATP Cup. Он готов играть на уровне топ-50. Если залезет туда, то уже не надо будет играть квалификации», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Рублев взял первый титул за год! Мучился всю неделю и победил без лучшего тенниса
Новый прорыв Сафиуллина: первая победа над топ-10 и выход в 1/2 в Марселе. Хотя до этого он месяц буксовал