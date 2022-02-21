Шамиль Тарпищев: «Сафиуллин набирает, он готов играть на уровне топ-50»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублева на турнире в Марселе.

«Андрей набирает, тяжело играть без подготовительного периода. Рублев трудяга, его надо останавливать в тренировочном процессе. По качеству игры выглядел очень достойно. Был небольшой сбой, но сейчас он набирает форму».

Также он прокомментировал прорыв Романа Сафиуллина, дошедшего в Марселе до полуфинала.

«Сафиуллин набирает. Циципас не показатель, но очень хорош. Рома приобрел уверенность после ATP Cup. Он готов играть на уровне топ-50. Если залезет туда, то уже не надо будет играть квалификации», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

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