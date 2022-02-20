Джокович о том, как коллеги встретили его в Дубае: «В Австралии все было немного странно. А здесь все пока хорошо»

прокомментировал реакцию коллег на его появление в Дубае. На следующей неделе первая ракетка мира выступит там на турнире 500, который станет для него первым после депортации из Австралии.

«Все, кого я встречал в раздевалке, были настроены позитивно. Не могу сказать, что в Австралии было так же. Там все было немного странно. А здесь все пока хорошо».

Также Джокович рассказал о том, как готовился к возвращению на корт.

«Я начал тренироваться примерно через 10 дней после возвращения из Австралии. Над физикой работал почти каждый день, а в теннис играю где-то две с половиной или три недели.

Я люблю игру, люблю бить по мячу, так что снова взять ракетку в руки было несложно. Я наслаждаюсь каждой минутой на тренировочном корте, потому что всегда могу что-нибудь улучшить.

Конечно, после возвращения из Австралии было очень много эмоций, и мне требовалось время, чтобы все осмыслить и психологически отдохнуть. Мне было грустно из-за того, как я уехал из страны.

Но после отдыха я очень быстро включился. Я знал, что смогу приехать в Дубай, поэтому у меня была четкая цель. Мы с командой разработали план. Сейчас я могу сказать, что максимально хорошо подготовлен и настроен.

А события последних месяцев только добавляют мне мотивации, я еще больше вдохновлен на то, чтобы показывать свой лучший теннис».

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