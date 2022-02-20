Шварцман о том, что в субботу выиграл 2 матча за 5 с половиной часов: «Не понимаю, как я это сделал. Но сделал»

прокомментировал то, что в субботу играл 5 с половиной часов. В Рио он сначала выиграл четвертьфинал у (7:6, 4:6, 6:4), а потом полуфинал у Франсиско Серундоло (7:6, 6:3).

«Невероятно. Это огромное усилие – не только мое, но и моей команды. Я не знаю, как мне это удалось. Правда, не понимаю, как я это сделал. Но сделал.

Сейчас я очень рад. И, конечно, аргентинцу всегда невероятно здорово играть перед бразильскими болельщиками».

За титул Шварцман сыграет с 18-летним .

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