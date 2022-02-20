18-летний Алькарас одержал четвертую победу над топ-10 и вышел во второй финал ATP

18-летний вышел в финал турнира в Рио. Это будет его второй финал и первый – на уровне 500.

В субботу Алькарас обыграл №6 в мире , а потом – . Победа над Берреттини стала для него четвертой в девяти матчах с топ-10.

«Это очень много для меня значит. Я удивил себя тем, что смог выиграть два матча за один день. Один матч выиграть уже сложно, а два – еще сложнее», – сказал Алькарас.

За титул он поборется с . В случае победы испанец дебютирует в топ-20.

«Я очень сосредоточен на финале. Знаю, что с Диего будет очень сложно. Он играет хорошо и очень силен на грунте».

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе