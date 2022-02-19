Норри о победе над Кордой: «Всегда сложно играть против Себи. В третьем сете у нас была настоящая битва»

Теги ATP Delray Beach Open Кэмерон Норри Себастьян Корда Теннис

Кэмерон Норри прокомментировал выход в полуфинал турнира в Делрей-Бич. Вчера он победил прошлогоднего финалиста Себастьяна Корда (6:2, 1:6, 7:6).

«Всегда сложно играть против Себи, он отличный соперник. Было тяжело, но я старался играть суперагрессивно и немного чаще диктовал ход розыгрышей. Потом он перехватил инициативу, а в третьем сете была настоящая битва».

Также он поделился ожиданиями от встречи с Томми Полом.

«Томми очень талантлив, мы с ним хорошие друзья. Да, будет непросто, но зато какая будет борьба. Он очень способный игрок, который любит ходить к сетке».

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