Циципас о том, зачем позвал в команду Энквиста: «Мой отец – очень хороший тренер, но он самоучка и никогда не играл профессионально»

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Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о задачах сотрудничества с Томасом Энквистом. Финалист Australian Open-1999 в феврале вошел в команду грека и работает вместе с его основным тренером – его отцом Апостолосом Циципасом.

«Мы стремимся к тому, чтобы он передал мне свой опыт тура, ведь он играл на очень высоком уровне. Он привносит в команду что-то новое и свежее.

Я считаю своего отца очень хорошим тренером, но он самоучка и никогда не играл профессионально. И Томас может помочь мне с некоторыми аспектами игры – особенно на харде и даже на траве».

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